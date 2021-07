Ambassadeur Khargi neemt nieuw geschiedenisboek in ontvangst

De ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajendre Khargi, heeft een exemplaar van het boek ‘Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed’ in ontvangst genomen uit handen van de auteur Eric Kastelein.

De bijeenkomst was vanwege de corona maatregelen een paar keer uitgesteld, maar vond op woensdag 28 juli plaats op de Surinaamse ambassade in Den Haag.

De publicatie beschrijft voor het eerst het herinneringserfgoed in Paramaribo, ruim honderd (vaak vergeten) geschiedenissen over bijzondere mensen en gebeurtenissen die in de afgelopen 250 jaar een gedenkteken hebben gekregen.

De ambassadeur vindt het een geweldig initiatief en is zeer content met de prachtige uitgave, een verrijking voor Surinaamse geschiedenis.