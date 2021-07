Omstander aangehouden voor stelen telefoon gewonde politieman

De 31-jarige D.U. die kort na een zwaar verkeersongeval van een politievoertuig aan de Kwattaweg, deed alsof hij hulp wilde bieden aan de gewonde politiemannen, blijkt een dief te zijn. Hij stal de telefoon van de wetsdienaar die niet aanspreekbaar was.

De verdachte was als een van de eerste omstanders op de plaats delict. Hij deed overkomen alsof hij hulp wilde bieden aan de twee gewonde politiemannen die in het politievoertuig zaten. De telefoon van de wetsdienaar die niet aanspreekbaar was, ging over waarna D.U. die heeft opgenomen. Hij maakte zich met de telefoon uit de voeten. Andere omstanders zagen dat en gaven het door aan de politie.

De politie heeft D.U. aangehouden, maar de man ontkent de telefoondiefstal. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie gesteld. Beide gewonde politiemannen liggen nog in het ziekenhuis.

Bij het verkeersongeval heeft de politieauto van bureau Munder een grote ravage aangericht bij Kamta Car Center. De politieauto reed over de Kwattaweg richting de Van Idsingastraat. Ter hoogte van de Stolkweg kwam de prowagen in botsing met een hond. De bestuurder verloor de controle over het stuur, het voertuig raakte van de weg en boorde zich in de schutting van de autohandelszaak. De hond was op slag dood.

De prowagen heeft een aantal geparkeerde auto’s van de zaak vernield. Ook een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname is beschadigd. Bekijk hieronder een video van de situatie: