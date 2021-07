Walter Bouterse wordt op 3 juli gecremeerd

De onlangs uit het leven gestapte 26-jarige Walter Bouterse wordt op zaterdag 3 juli gecremeerd in besloten kring. Dat heeft de familie zojuist bekendgemaakt.

Gelegenheid tot het nemen van afscheid is zaterdag vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur in Ocer aan de H.D. Benjaminstraat.

De Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname gaat vrijdag 2 juli een eerbetoon aan Walter Bouterse uitzenden op Apintie TV. Deze ‘Tribute to Walter Bouterse’ wordt van 20.30 uur tot 22.30 uur uitgezonden.

Walter werd op 22 juni dood met een schotwond in zijn woning aan de Bazaltstraat in Paramaribo-Noord aangetroffen. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd, blijkt uit het onderzoek van de Surinaamse politie.

Binnen de NDP was de schok groot; Walter was een actief en prominent lid van de partij, waarvan zijn opa Desi Bouterse voorzitter is.