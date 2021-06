Leerkrachten en kinderen geëvacueerd uit Sipaliwini

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) in Suriname, heeft afgelopen zondag 18 leerkrachten en 36 kinderen overgebracht naar Paramaribo vanuit Stoelmanseiland, Goninimofo Kriki en Malobi uit het district Sipaliwini. Extreme wateroverlast heeft een nijpende situatie gecreëerd waarbij het water in bepaalde gebieden meer dan een meter hoog in de huizen en de scholen stond.

Op het vliegveld te Zorg en Hoop werden de leerkrachten verwelkomd door de Surinaamse onderwijsminister Marie Levens (FOTO), waar ze haar bewondering en dankbaarheid uitsprak over het feit dat de leerkrachten onder uitdagende omstandigheden bereid zijn te werken in het binnenland.

Twee leerkrachten en een kind te Kwamalasemutu en Sipaliwini Savanne werden per helikopter overgebracht naar Paramaribo. Het MINOWC is drukdoende een oplossing te zoeken om alle leerkrachten veilig naar Paramaribo te brengen.

Minister Levens heeft ook aangegeven dat zij de leerkrachten apart zal ontvangen om samen na te gaan hoe de achterstanden zullen worden ingelopen en hoe het schooljaar op een aanvaardbare manier kan worden afgesloten.