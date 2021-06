Wedstrijd Canada – Suriname toch NIET te zien via Ziggo Sport

De belangrijke kwalificatiewedstrijd tussen Canada en Suriname, die vannacht (Nederlandse tijd) wordt gespeeld in de Verenigde Staten, is dit keer niet te zien via Ziggo Sport.

De vorige wedstrijd tegen Bermuda werd wel via Ziggo Sport uitgezonden. Daarbij werd de wedstrijd tegen Canada ook aangekondigd. In de programmagids van Ziggo was dit echter ineens niet meer te zien.

Een woordvoeder van Ziggo meldt dat de wedstrijd uit de programmering is gehaald vanwege productie technische redenen.

De wedstrijd is wel tegen betaling te zien via Eurosport, om 03.05u in de nacht van dinsdag op woensdag.