Regering: ‘Koersontwikkeling eerste dag verloopt naar verwachting’

De bandbreedte van de wisselkoers is maandagochtend 7 juni 2021 omgezet tot een flexibele wisselkoers. Dat betekent dat de koers voortaan bepaald wordt door vraag en aanbod. Daarbij is op drie momenten maandag de wisselkoers bekendgemaakt op de website van de Centrale Bank van Suriname.

De Amerikaanse dollar was bij de eerste notering om 10 uur in de ochtend SRD 20,862 (aankoop bankpapier) en SRD 20,996 (verkoop). Bij de tweede notering om 12:30 uur was de US-dollar SRD 20,845 (aankoop) en SRD 20,976 (verkoop). De derde notering om 15 uur toonde SRD 20,752 (aankoop) en SRD 20,961 (verkoop). De koers is in de loop van de dag dus enigszins gedaald en niet gestegen.

Het Surinaamse ministerie van Financiën en Planning heeft goede nota genomen van de koersontwikkeling op de eerste dag. Daarbij kan vastgesteld worden dat de vrije wisselkoers is uitgekomen rond de koers van SRD 21 die de afgelopen weken als maximumkoers was aangegeven door de Centrale Bank van Suriname.

Het ministerie van Financiën en Planning trekt uit de eerste dag van de flexibele koers de voorlopige conclusie dat de maatregelen die getroffen zijn door de Centrale Bank van Suriname en het ministerie vruchten hebben afgeworpen. Indien de koers eerder was losgelaten, zonder de begeleidende maatregelen, zou de koers wellicht op een veel hoger niveau zijn uitgekomen. Factoren die ertoe hebben bijgedragen dat de introductie van de flexibele koers rustig en voorspelbaar is verlopen, zijn: de implementatie van de retentieregeling, de aanscherping van de wet Toezicht Geldtransactiekantoren, het afromen van SRD’s, het opvoeren van de kasreserves, en het niet monetair financieren van overheidsuitgaven. Het aanbod van de Centrale Bank van Suriname om termijndeposito’s met hoge rentes voor SRD’s te kunnen openen, zal het vertrouwen in de Surinaamse dollar verder versterken. Het ministerie van Financiën en Planning heeft er alle vertrouwen in dat de wisselkoers zich inderdaad zal stabiliseren in de komende periode.