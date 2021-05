Minister van financiën neemt bundel Belastingwetgeving in ontvangst

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning in Suriname, heeft de bundel Belastingwetgeving 2019 in ontvangst genomen van jurist Siegfried Kenswil. De overhandiging gebeurde op maandag 10 mei 2021 op het hoofdkantoor van het ministerie.

Het boek is een uitgebreid naslagwerk met 1 januari 2019 als tijdstempel. Nagenoeg alle fiscale wetten, besluiten, beschikkingen en andere relevante publicaties zijn hierin opgenomen.

Minister Achaibersing is de jurist Kenswil dankbaar voor zijn inzet. De Surinaamse bundel 2019 wordt uitgegeven door Stichting Publicaties DC Tax & Legal, in samenwerking met Kenswil & Co Tax & Legal Services en Sdu Uitgevers in Den Haag.