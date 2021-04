Sporen van drugs in vliegtuig dat noodlanding Avanavero maakte

In een vliegtuig, dat afgelopen zondag een noodlanding maakte te West-Suriname, zijn sporen van drugs gevonden. Dat blijkt uit nader onderzoek van de Surinaamse politie.

Het toestel maakte zondag 11 april een noodlanding bij de landingsbaan te Avanavero. Bij onderzoek kort daarna was de piloot nergens te bespeuren en werd het vliegtuig leeg aangetroffen.

Een gemengde eenheid van de politie is daarna vanuit Paramaribo naar de locatie vertrokken voor verder onderzoek. Dit team heeft tijdens een uitgebreid onderzoek deze week sporen van drugs in het toestel aangetroffen.

De Avanavero airstrip is via een weg aangesloten op de verbindingsweg tussen Matapi en Bakhuis in het oosten. Iets ten westen liggen de bekende Avanaverovallen.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.