Politieman schiet op band lijnbus na wilde achtervolging

Een politieman in Suriname heeft donderdagmiddag schoten gelost op een van de banden van een lijnbus in de binnenstad toen de chauffeur bijna op hem had ingereden.

Bij een onderzoek is gebleken dat de bus niet is verzekerd. Bovendien is de vergunning sedert 2018 vervallen. De bus stond verkeerd geparkeerd aan de Dr Sophie Redmondstraat in de omgeving van de Ladesmastraat.

De agent, die vrij van dienst was, was in zijn privéwagen. Hij wilde wegrijden toen de bus zijn auto bijna had aangereden. Hij stapte uit om met de chauffeur te praten, maar die reed weg. De agent zette een achtervolging in en reed de bus klem ter hoogte van Readytex. Hij toonde zijn legitimatiebewijs aan de chauffeur maar die reed weg in de tegenrichting naar de Steenbakkerijstraat.

Daarna kwam de agent hem tegen aan de Eddy Brumastraat en sommeerde hem weer te stoppen. De bus reed bijna op de agent in waarna de politieman op de voorband heeft geschoten. De chauffeur heeft de bus achtergelaten en is op de vlucht geslagen.

De verdachte zou zeker drie keer toe het rood verkeerslicht hebben genegeerd toen hij werd achtervolgd. De bus is hangende het onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.