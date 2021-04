1 dode en 41 nieuwe COVID-19 gevallen

In Suriname is donderdag 15 april weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen bedraagt de afgelopen 24 uur 41, na 222 keer testen. 26 mensen zijn genezen verklaard.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal personen in de ICU is gestegen naar 12.

Donderdag werd ook bekend dat een politieagent van bureau Domburg positief is getest op het coronavirus. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de politiearts hebben het station voor 10 dagen gesloten. Ook is iedereen in quarantaine geplaatst.

De cijfers: