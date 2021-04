Moeder en dochter mishandelen vrouw om opmerkingen op Facebook

Een 62-jarige moeder heeft samen met haar 31-jarige dochter een vrouw zodanig geslagen in Paramaribo dat zij een polsfractuur heeft opgelopen. De aanleiding tot de zware mishandeling is dat het slachtoffer opmerkingen op Facebook had geplaatst waarbij de 31-jarige zich aangesproken voelde.

De 31-jarige vrouw was niet eens met wat het slachtoffer had geschreven. Daarom ging zij samen met haar moeder naar het adres van de aangeefster om rekenschap te vragen. Het liep toen uit de hand waarbij de dochter en haar moeder slagen aan de vrouw hebben toegebracht.

Een van de opmerkingen was over een foto die de 31-jarige op Facebook had geplaatst. Het slachtoffer plaatste een opmerking op haar eigen pagina dat zij geen make-up hoeft te zetten om mooi uit te zien. De 31-jarige vrouw vond dat deze opmerking van het slachtoffer voor haar bedoeld was. Zij werd boos en vond dat het slachtoffer moest stoppen om dergelijke berichten te plaatsen op Facebook.

De Surinaamse politie had de moeder en dochter woensdag in verzekering gesteld nadat het slachtoffer aangifte tegen hen had gedaan.

Beide vrouwen, die juridische bijstand krijgen van advocaat Maureen Nibte, zijn vrijdag bij hun voorgeleiding op het Parket in vrijheid gesteld. De vervolgingsambtenaar in Suriname waarschuwde hen om een dergelijk gedrag achterwege te laten. Zij moeten de medische kosten van het slachtoffer wel vergoeden.