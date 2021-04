Vaartuigen Kustwacht Suriname beschikken nu over walspanning

Minister Bronto Somohardjo van het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op donderdag 8 april 2021 de installatie van de walspanning voor de vaartuigen van de Kustwacht in gebruik genomen. Op de foto bewondert de minister één van de vaartuigen van de Kustwacht. Naast hem waarnemend directeur van de Kustwacht, majoor Radjoe Bhola.

Walstroom is een begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruikmaakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Met de ingebruikname is een lang gekoesterde wens van de Kustwacht in vervulling gegaan.

De walspanning zorgt ervoor dat de vaartuigen, wanneer deze aan de steiger zijn aangemeerd, 1×24 uur worden voorzien van elektriciteit met een spanning van 220V en een vermogen van 75 kVA. Voorheen gebeurde het door generatoren. De walspanning zal een enorme besparing zijn op het verbruik van brandstof.

Het project om de vaartuigen te voorzien van walspanning duurde van 1 februari 2021 tot en met 8 april 2021. De financiële middelen om dit project rond te krijgen komen uit restant middelen van Staatsolie NV uit een vorig project met de Kustwacht.