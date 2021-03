7 nieuwe gevallen van besmetting na 187 keer testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 7 nieuwe gevallen van besmetting met het gevreesde coronavirus genoteerd. Dat blijkt dinsdagavond 23 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er zijn het afgelopen etmaal 187 testen uitgevoerd. 180 daarvan waren dus negatief. Verder is het aantal personen in het ziekenhuis gedaald naar 11 en zijn er op dit moment 2 personen in de ICU. Tot slot zijn 4 personen genezen verklaard en zitten 13 mensen in isolatie.

De cijfers van 24 maart: