20-jarige bij pompstation in aanbouw aangehouden

De 20-jarige S.D. is op donderdag 18 maart op heterdaad bij een pompstation betrapt door een beveiligingsmedewerker, waarna hij werd overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Deze jongeman begaf zich die dag op een terrein aan de Toevluchtweg, waar men bezig is een pompstation op te zetten. De beveiligingsmedewerker ontdekte zijn aanwezigheid en hield hem staande. De verdachte kon geen afdoend antwoord geven op de vraag waarom hij zich op het terrein bevond. Aangezien zijn verklaringen tegenstrijdig waren, werd hij overgedragen aan de ingeschakelde politie.

S.D. werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en verklaarde aan de politie dat hij zich op het terrein bevond om hout te zoeken voor het maken van een hondenhok. Gelet op het feit dat de locatie geen houtmarkt is en ook geen zichtbaar hout op het terrein was, rees het vermoeden bij de politie dat de jongeman andere bedoelingen had.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.D. achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.