‘Project SAMAP houdt geen rekening met omstandigheden Coroniaanse boeren’

Het FAO-project SAMAP, dat momenteel de tweede ronde van directe ondersteuning aan boeren ingaat, houdt onvoldoende rekening met de Surinaamse omstandigheden. Dit bleek tijdens de voorlichting sessie die afgelopen dinsdag is gehouden in Coronie zegt Danielle Holwijn van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU).

Tijdens deze sessie bleek dat de eisen om in aanmerking te komen voor ondersteuning niet aansluiten op de Surinaamse realiteit. Holwijn die samen met enkele boeren de lokale productie wilt stimuleren vraagt zich af hoe het kan dat een project waarin zoveel geld mee gemoeid is zulke zware eisen stelt. Ze vraagt zich af waar de inbreng is van Surinaamse deskundigen in dit project.

Naast de 14 pagina’s tellende aanvraagformulier dat moet worden ingevuld blijken landbouwers niet in aanmerking te komen voor ondersteuning omdat velen van hen de grond waar ze hun activiteiten ontwikkelen niet op hun naam hebben staan. Zo is het bekend van imkers dat zij hun bijenvolken uitzetten over een groot gebied waar zij geen titel op hebben. Hoe kan je dan deze eis stellen vraagt Holwijn zich af.

Voorts vormt het boedelprobleem in Coronie een groot probleem om te kunnen voldoen aan de eis dat boeren de grond op hun naam moeten hebben staan. Veel boeren in Coronie voelen zich hierdoor gediscrimineerd. Terwijl deze boeren de dupe zijn geworden van het slechte landbouwbeleid van opeenvolgende regeringen, lijkt het erop dat als er nu eindelijk een project komt waarin de boeren rechtstreeks ondersteuning kunnen krijgen voor hun activiteiten de eisen bewust veel te hoog zijn gezet.

Verder is het zo dat boeren door het slechte landbouwbeleid van opeenvolgende regeringen steeds meer gedwongen parttime boeren zijn geworden. En in Coronie zijn vele parttime boeren in overheidsdienst. Nu blijkt ook dat binnen SAMAP ambtenaren niet in aanmerking komen voor ondersteuning.

Volgens Holwijn voelen de boeren zich zo dubbel gepakt. Het is juist vanwege het slechte, niet goed doordachte beleid dat steeds minder Coronianen actief zijn in de landbouw. En het SAMAP-project lijkt weer een project te worden hoe het niet moet.