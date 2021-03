Politie: ‘Doodgestoken Armando (26) was willekeurig slachtoffer’

Vanavond wordt in opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan de zaak, waarbij de 26-jarige Armando Balkaran werd neergestoken in Rijswijk. Een paar dagen later kwam hij te overlijden. De politie gaat ervan uit dat hij een volstrekt willekeurig slachtoffer is.

“Op dit moment wijst niets erop dat het steken op dit slachtoffer een gerichte actie was”, meldt de politie vandaag.

De jonge Hagenaar werd op donderdag 18 februari rond 13.00 uur naast de sportvelden van Vredenburch, vlak voor het terrein van verzorgingshuis Westhoff, plotseling in zijn rug gestoken. Omstanders troffen de man zwaargewond met een flink mes nog in zijn rug.

Aan de politie kon hij nog een omschrijving van de dader geven: tussen de 1,75 en 1,80 meter lang, donkere huidskleur, droeg een donker hoofddeksel en donkere kleding. Een paar dagen later overlijdt de 26-jarige Hagenaar van Surinaamse afkomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie zoekt met man en macht naar degene die de Hagenaar in het Rijswijkse park heeft gestoken. Tot nog toe zonder resultaat. Het rechercheteam onderzoekt onder andere of er een samenhang is tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten die in de omgeving plaatsvonden.

Rechercheurs onderzoeken daarbij incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd zijn, al dan niet met een steekwapen.

Vorige week werd dit filmpje getoond: