Complete zijspiegel van juf’s auto op schoolterrein gestolen

Iemand heeft vandaag op het terrein van de Ansarischool aan de Hernhutterstraat de complete rechter zijspiegel van de auto van een juffrouw gestolen.

De dief heeft daarbij gebruikt gemaakt van een mes, dat op de grond bij het voertuig achtergelaten is. Het is niet de eerste keer dat er spullen van auto’s op het schoolterrein gestolen zijn.

Bij de ontdekking werd de politie meteen ingeschakeld die ter plaatse kwam voor onderzoek. De wetdienaren hebben het mes in beslag genomen. De sterke arm in Suriname heeft de zaak in onderzoek.