VIDEO: Vp Brunswijk bezoekt ABOP Service Centrum Nickerie

Een regeringsdelegatie onder leiding van de president en vice-president van Suriname, heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het district Nickerie. Vp Brunswijk maakte van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan het Service Centrum van zijn partij de ABOP in Nickerie.

Het bezoek van de delegatie was in het kader van het elektrificatieproject van de Energie Bedrijven Suriname in het Van Pettenpolder gebied. Een deel van de Van Pettenpolder dat reeds vele jaren verstoken is van elektriciteit, zal worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de Energie Bedrijven Suriname (N.V. EBS).

Op zaterdag 27 februari 2021 is het startsein voor dit project gegeven aan de Griebelstraat. De Surinaamse president Santokhi heeft aangekaart dat er ook andere alternatieve energiebronnen ge√Įmplementeerd zullen worden.