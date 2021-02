Inbraak verdachte winkel via camerabeelden achterhaald

leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van de Surinaamse politie hebben op dinsdag 16 februari de 36-jarige inbraak verdachte S.N. aan de Waterkant opgespoord en aangehouden. Hij zou een paar dagen eerder hebben ingebroken in een winkel meldt het Korps Politie Suriname.

De 23-jarige winkelier Y.Y. deed op vrijdag 12 februari aangifte van diefstal middels braak op het politiebureau De Nieuwe Grond. Volgens verklaring van de aangever ontving hij telefonisch het bericht van een oplettende buurtbewoner dat onbekenden zijn winkel probeerden binnen te dringen. Hij koerste direct naar huis en ontdekte dat de metalen plaat en een spijl van zijn poort was doorgeknipt.

Bij hem rees gelijk het vermoeden dat onbekenden zich toegang tot de winkel hadden verschaft en constateerde daarbij dat zijn slaapruimte en de ruimte achter de toonbank overhoop waren gehaald. De inbrekers verlieten de plek met medeneming van een laptop, een onbekend aantal Telesur en Digicel belkaarten en geldbedragen in SRD en valuta.

De winkelier vermoedde dat de verdachten werden gehinderd, aangezien zij een zwarte zak inhoudende vier sloffen sigaretten, enkele aanstekers, twee flessen campari’s en de camera box die zij gereed hadden gezet om mee te nemen, bij de poort achterlieten.

De wetsdienaren van RBTP en RRM werkten de informatie uit en via camerabeelden kwam de verdachte S.N. en het voertuig dat hij bestuurde in beeld. De verdachte werd opgespoord en aangehouden waarna hij ter voorgeleiding werd overgedragen aan de Recherche van Regio Midden (RRM).

De verdachte S.N. verklaarde aan de politie dat hij drie vreemdelingen op het adres had afgezet die daarna vermoedelijk overgingen tot het plegen van de inbraak. De gestolen goederen zijn nog niet achterhaald. Het voertuig waarmee het strafbaar feit is gepleegd is door de politie in beslag genomen.

S.N. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de politie.