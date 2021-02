In brand gestoken auto naast woning volledig uitgebrand

Deze personenwagen van het merk Nissan, is donderdagochtend in brand gestoken bij een woning aan de Carneoolstraat in Suriname. De eigenaar van het voertuig vermoedt dat het om een brandstichting gaat en weet uit welke hoek het eventueel kan komen.

De melding van een woningbrand kwam binnen om 04.32u. Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse was, constateerde zij dat er een auto in de garage naast het huis volledig in brand stond. Door kordaat optreden van de manschappen werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning.

Volgens de bewoners van de woning heeft de eigenaar van het voertuig een knal gehoord. Toen hij poolshoogte nam zag hij dat er brand in de auto was. Hij schakelde de brandweer in, maar het voertuig brandde volledig af.

De benadeelde heeft direct in de omgeving een gele jerrycan aangetroffen hetgeen het vermoeden van brandstichting versterkt. De politie heeft de zaak in onderzoek.