Moordverdachte pension op camera vastgelegd

De man die donderdag een vrouw om het leven zou hebben gebracht in een pension aan de Mankistraat, is op camerabeelden vastgelegd. Het gaat om iemand met een kaalgeschoren hoofd.

De verdachte had een blauw hemd aan en een lange jeansbroek. Verder had hij witte patta’s aan. De man had een zwarte pet en mond- en neusbedekking op.

De identiteit van het slachtoffer is inmiddels ook bekend. Het gaat om de 29-jarige vrouw S.M. Volgens Starnieuws zou zij haar twee kinderen naar school hebben gebracht. Zij is daarna met de verdachte naar het pension gegaan waar zij is vermoord.