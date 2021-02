COVID-19 update: cijfers dalen, vanmiddag weer persconferentie

De Surinaamse overheid zal vanmiddag om 16.00u weer een persconferentie houden, waarop ingegaan zal worden op de huidige maatregelen in Suriname. Deze werden eind vorige maand aangescherpt naar aanleiding van het stijgend aantal besmettingen.

Uit de cijfers van de afgelopen dagen blijkt dat de absolute aantallen zijn gedaald. Zo bleek maandag dat er ‘slechts’ 19 nieuwe gevallen waren.

Dinsdagavond werden er 20 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur geregistreerd na 242 keer testen. Een percentage van 8,3%; het laagste van de afgelopen periode. Helaas is er ook 1 coronadode geregistreerd over het afgelopen etmaal. In de maand februari zijn er daardoor al 9 doden gevallen; 163 in totaal: