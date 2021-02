VIDEO: Minister neemt eerste nieuwe biometrische e-rijbewijs in ontvangst

In Suriname is deze week eindelijk het eerste nieuwe e-rijbewijs afgegeven. Op dinsdag 9 februari 2021 mocht minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie als eerste zijn biometrisch rijbewijs in ontvangst nemen (foto). Per dag zullen ruim honderd van deze nieuwe rijbewijzen worden gedrukt. Met hetzelfde systeem zal straks ook het e-paspoort geproduceerd worden.

Het Surinaamse e-rijbewijssysteem is onderdeel van het vorig jaar maart ingevoerde Document Security System, waaruit ook het e-id-project is voortgevloeid. Minister Amoksi merkte net als hoofdinspecteur Marcel Blackson van de afdeling rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS) op dat het project heel wat oponthoud heeft gehad.

Een groot deel is te wijten aan stagnatie van de wetgeving. “Het heeft extra geduurd om het door de Raad van Ministers te krijgen, omdat er gekeken werd naar andere modellen”, liet de bewindsman onder meer weten. Dat het nu zover is, stemt hem goed, vooral omdat er per dag ruim honderd rijbewijzen worden gedrukt. (tekst gaat verder onder video)

Minister Amoksi rekent erop dat de achterstand wordt weggewerkt, ook in de districten waar het e-rijbewijs voorlopig ook zal worden verstrekt. Naast Paramaribo zijn dat Moengo en Nickerie. De bewindsman kijkt ook uit naar de mogelijkheden die het rijbewijs biedt, de toepassingen en de link met andere instanties zoals verzekeringsmaatschappijen.

Hij spreekt verder de hoopt uit dat met het systeem ook de criminaliteitsbeheersing gediend wordt. Met het systeem is het onmogelijk te vervalsen of personen aan een rijbewijs te helpen. In het systeem kan namelijk ook worden nagegaan wie de verantwoordelijke hiervoor is.

Hoofdinspecteur Blackson feliciteerde de groep geslaagden die vanaf maart wachtende zijn met het feit dat zij binnen niet al te lange tijd tot de eerste personen zullen behoren die in het bezit zullen zijn van zo’n document. Hij deed een beroep op hen om de mediaberichten te volgen voor de dagen waarop zij op de verschillende nog bekend te maken locaties terecht kunnen voor het afhalen van hun e-rijbewijs.