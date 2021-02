Lichaam van verdronken Guyanees geborgen

In Guyana is vanmorgen het lichaam geborgen van één van de personen die maandagavond vermist raakte na een illegale oversteek over de Corantijnrivier vanuit Suriname naar Guyana. Het gaat om Alwin Joseph, een Guyanese man die al meer dan 15 jaar in Suriname woonde.

Zijn lichaam werd gevonden door familieleden die aan het zoeken waren in de Corantijnrivier. De man is verdronken en nabestaanden hebben zijn lichaam positief herkend.

Joseph stak de rivier maandagavond samen met twee andere personen in een speedboot over vanuit Nickerie. De boot kwam vast te zitten op een zandbank waarna de bootsman hen uit het vaartuig liet gaan, zodat zij verder het water in konden lopen richting de oever.

Daarna is het vermoedelijk mis gegaan. Naar de twee andere personen wordt momenteel gezocht. Het gaat om twee vrouwen te weten de 77-jarige Balboni Harihar en de 48-jarige Sharida Hussein: