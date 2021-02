Afgelopen etmaal 1 persoon overleden aan COVID-19 en 21 nieuwe gevallen

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal overledenen is hierdoor gestegen naar 161.

Dat blijkt zondagavond 7 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Ook werden het afgelopen etmaal 21 nieuwe gevallen van COVID-19 besmetting genoteerd. De meeste besmettingen waren dit keer in Wanica (9) gevolgd door Paramaribo (5). In totaal werd er het afgelopen etmaal 88 keer getest.

Verder blijkt dat er meer mensen zijn genezen (46), dan er nieuwe gevallen zijn genoteerd (21).

De cijfers van zondag 7 februari 2021: