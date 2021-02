VIDEO: Personeel bacovebedrijf FAI in actie

Het personeel van bacovebedrijf Food and Agriculture Industies (FAI) NV in Suriname, is vanmorgen in actie gegaan. Op onderstaande videobeelden is te zien dat de medewerkers met bussen naar Jarikaba zijn gekomen, om actie te voeren.

Volgens een woordvoerder heeft de actie te maken met ontevredenheid over het vervallen van de zogenoemde dokterskaarten. Deze zijn op 31 december jongstleden vervallen en tot nu toe niet verlengd.

Dit heeft ernstige consequenties voor de medewerkers, als zij of hun gezin medisch behandeld dienen te worden.

De Surinaamse Vliegende Reporter was erbij en maakte deze live opname: