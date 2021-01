KFC Wilhelminastraat gesloten vanwege COVID-19 besmetting medewerker

Fastfood restaurant KFC aan de Wilhelminastraat in Suriname is vanmorgen gesloten. Dit nadat bekend werd dat een medewerker besmet is geraakt met COVID-19. Dat heeft het bedrijf zojuist bekend gemaakt.

“Het restaurant wordt volledig gedesinfecteerd om de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers te garanderen” laat het bedrijf weten. Het volledig team van KFC Wilhelminastraat is voor twee weken in quarantaine geplaatst.

De overige Surinaamse vestigingen van het bedrijf blijven open.