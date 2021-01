VHP geeft op jaardag startsein voor campagne verkiezingen 2025

Op zaterdag 16 januari 2021 herdacht de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) haar 72-jarig bestaan. Voorzitter Chan Santokhi gaf op de jaardag van de partij, het startsein van de politieke campagne van de VHP voor de verkiezingen van 2025. “We gaan voor meer dan 28 zetels!” aldus Santokhi.

Hij zei verder dat de VHP met haar Orange Movement, grote delen van de samenleving landelijk heeft bereikt. “De VHP streeft ernaar om haar leidende rol in de huidige regering, bij de komende verkiezingen verder uit te bouwen en we gaan in alle 10 districten zetels halen” zegt de voorzitter.

Volgens hem zal de ingezette transformatie van de partij verder worden voortgezet. Santokhi: “De partij zal haar succesvolle campagne met onder andere ‘Meet the People’, ‘Road Shows’ en slimme projecten, wederom aanvangen. Zo treden we weer in directe contact met u, het volk van Suriname, om de noden van het volk in kaart te brengen.

De partij wordt klaargestoomd om mede op grond van de evaluatie van de verkiezingen en de verkiezingscampagne, te starten met een nieuwe frisse en moderne campagne, welke gericht is op de betrokkenheid van elke Surinamer, en de versnelde ontwikkeling van ons land”.