VIDEO: Zwerver steekt plotseling over en wordt aangereden door lijnbus

Bij een ongeluk zaterdagmorgen aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, is een zwerver zwaargewond geraakt. Het slachtoffer stak plotseling de weg over en werd aangereden door een lijnbus. Van het ongeval zijn er beelden van een bewakingscamera, die ook hieronder te zien zijn.

Op de beelden is te zien dat de zwerver langs de kant van de weg staat, bij een zijstraat. Hij lijkt iets te eten of te drinken. Aan zijn rechterkant komt er een lijnbus aangereden. De zwerver loopt dan plotseling de straat op zonder naar rechts te kijken.

De lijnbus die in volle vaart aankomt, lijkt te remmen maar kan de man niet meer ontwijken. Hij raakt het slachtoffer vol op z’n voorruit. De man schuift enkele meters over het wegdek en blijft roerloos liggen.

De zwerver werd met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Over zijn toestand is niets bekend. Het ongeval wordt onderzocht door de Surinaamse politie.

Het filmpje is hieronder te zien en kan als schokkend worden ervaren: