70-jarige voor woning door gemaskerde mannen beroofd van halsketting

Een 70-jarige man deed op zaterdag 28 november aangifte van beroving bij de politie van het bureau Munder. De bejaarde man verklaarde dat hij kort tevoren groenten plukte voor zijn woning. Op een bepaald moment zag hij een wit gelakt voertuig voorbij rijden. Gelijk daarna werd hij door twee gemaskerde mannen beroofd van zijn gouden halsketting, meldt het Korps Politie Suriname.

Na hun daad kozen zij het hazenpad, achterna gezeten door de benadeelde en buurtbewoners die het slachtoffer te hulp schoten. De twee verdachten stapten in een gereedstaand voertuig die met een grote vaart weg reed. Aan de hand van het kentekennummer werd het voertuig met zeven inzittenden op 4 december in het ressort Uitvlugt door het Arrestatie Team (A.T.) gesignaleerd en klemgereden.

De autobestuurder F.G. (24) werd na te zijn voorgeleid ingesloten, terwijl de zes andere personen werden heengezonden. Zij bleken niet betrokken te zijn in deze zaak. F.G. verklaarde aan de politie dat hij ene R. had ontmoet, die hem vroeg een rit te rijden naar een locatie waar R. twee mannen moest ophalen.

Daarna reden ze met hun vieren in het ressort Munder, waarbij de twee mannen uitstapten. Hij bleef zitten in de auto, terwijl R. naar de winkel liep om een belkaart te gaan kopen. Plotseling liep R. terug naar de auto en zei hem om weg te rijden om de twee anderen die waren uitgestapt weer op te halen.

Aan de hand van de verklaring van F.G. werd de 24-jarige J.K. door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op woensdag 16 december in de omgeving van de Christoffel Kerstenstraat aangehouden. Aan de aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten wordt gewerkt meldt de Surinaamse politie.

De recherche van Paramaribo is belast met deze zaak.