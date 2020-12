Inhalende bestuurder knalt tegen busje en eindigt op z’n zij langs de weg

Ook zaterdagavond tijdens de lockdown was het raak in het verkeer in Suriname. Zo knalde de bestuurder van deze auto tegen een dienst busje, dat aanstalten maakte om af te slaan. De aanrijding vond rond 20.30u plaats aan de Kwattaweg.

Beide voertuigen reden over de Kwattaweg richting de 2e Rijweg toen het busje, dat door een militair werd bestuurd, rechtsaf de Wilhelminasburgweg in wilde slaan. De personenwagen die volgens de militair ver achter het busje zou rijden, haalde op dat moment in waardoor er een botsing ontstond.

De auto kwam daarna op z’n zij langs de weg terecht en eindigde tegen een schutting. De bestuurder van de personenauto leek tekens van dronkenschap te vertonen, maar dat is officieel niet ter plekke vastgesteld. De politie van Munder was snel ter plaatse.

Er hoefde geen ambulance te worden ingeschakeld want niemand raakte gewond. Omdat een militair bij het ongeval betrokken is, werd de militaire politie ingeschakeld: