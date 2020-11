VP Brunswijk geeft tienduizenden US dollars uit aan studenten in Cuba

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft diep in zijn buidel getast en de reis naar Cuba betaald, voor Surinaamse studenten die in Havana studeren. De groep is om 10.00 uur vertrokken naar Cuba. Behalve de tickets terug, zorgde Brunswijk ook ervoor dat de studenten achterstallige betaling voor verblijf kunnen voldoen. De vp beloofde ook de studiekosten van de groep voor dit studiejaar te zullen dekken.

“Ik ben blij dat ik dit voor jullie kan doen”, zei Brunswijk in gesprek met een groep Surinaamse studenten. Zij brachten een kort bezoek aan de vp kort voordat ze naar hun bestemming vertrokken. Vanwege financiële redenen kon deze groep studenten niet eerder vertrekken. “Gado yep’ mi, dan moet ik andere mensen ook kunnen helpen,” hield de vp zijn gehoor voor.

De vicepresident van Suriname moedigde de groep aan om de focus te hebben op de studie en die zo snel mogelijk succesvol af te ronden. “Ik reken op eenieder dat je daar hard studeert en je best doet,” stak de vp de studenten een hart onder de riem. “Behalve het persoonlijke voordeel zal ook ons land voordeel hebben aan het succesvol afronden van de studie tot arts in Cuba”, meent Brunswijk.

De studenten zijn de vp dankbaar voor het koninklijke gebaar meldt Directoraat Volkscommunicatie.