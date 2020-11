Republic Financial Holdings Limited noteert US$ 134,93 miljoen aan eindejaarswinst

De voorzitter van Republic Financial Holdings Limited (RFHL), Vincent Peirera, kondigde vandaag aan dat er een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij is geboekt van US $ 134,93 miljoen voor het jaar eindigend op 30 september 2020. Dit betekent een daling van US $ 101,06 miljoen ofwel 42,8% vergeleken met de winst van US $ 235,98 miljoen gerapporteerd in het voorgaande boekjaar.

De heer Pereira zei het volgende bij het bekendmaken van de resultaten: “Deze resultaten zijn verdienstelijk ondanks de negatieve impact van het nieuwe coronavirus (COVID-19), voornamelijk door verminderde economische activiteit, lagere marges als gevolg van lagere rentetarieven, kwijtschelding van vergoedingen en commissies ingevolge de COVID-19-noodhulpinitiatieven, verhoogde voorzieningen om mogelijke toekomstige verliezen op de krediet- en investeringsportefeuilles te dekken en bijzondere waardevermindering van de resterende goodwill in onze dochteronderneming te Barbados.”

Hij stelde voorts het volgende: “De totale activa bedroegen US $ 15,57 miljard op 30september 2020, een stijging van US $ 2,51 miljard ofwel 19,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van de overname van de bankactiviteiten van Scotiabank op Sint Maarten en het oostelijk Caribisch Gebied (Anguilla, Dominica, Grenada, St. Kitts en Nevis, St. Lucia en St. Vincent en de Grenadines) op 1 november 2019, waardoor $ 1,90 miljard werd toegevoegd, en de overname van de activiteiten van Scotiabank op de British Virgin Islands (BVI) op 1 juni 2020, waardoor nog eens $ 0,46 miljard aan de activabasis van de Groep werd toegevoegd. We zijn erg blij om onze nieuwe medewerkers en klanten te verwelkomen in de Republic-familie.”

De Raad van Bestuur heeft een slotdividend van US $ 0,31 (2019: US $ 0,49) vastgesteld, wat het totale dividend voor het boekjaar op US $ 65,64 miljoen ofwel US $ 0,40 per aandeel brengt (2019: US $ 0,67). Dit vertegenwoordigt een daling van 40% van de totale dividenduitkering, wat een weerspiegeling is van de daling van de winstgevendheid in het lopende boekjaar. Het dividend gecombineerd met de stijging van de aandelenkoers van US $ 3,01 gedurende het jaar, betekent dat het totale rendement van aandeelhouders 18,5% bedraagt. Het slotdividend zal op 1 december 2020 worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders die op 18 november 2020 geregistreerd staan.

De heer Pereira concludeerde: “Hoewel er nog steeds onzekerheid bestaat over de toekomstige richting en de duur van de COVID 19-pandemie, zijn we ervan overtuigd dat door de sterke kapitaalsbasis, de diverse geografische voetafdruk en de robuuste bestuurscultuur van de Groep, wij in een goede positie verkeren om ondersteuning te verlenen aan de herstelinspanningen van de economieën waarin we opereren. We blijven inspelen op de veranderende behoeften van onze klanten en zakenrelaties, zorgen voor veilige werkomstandigheden voor onze medewerkers en ondersteunen de gemeenschappen aan wie wij onze diensten verlenen. Ik zeg dank aan mijn medebestuurders, onze toegewijde medewerkers en onze trouwe klanten voor hun inzet in het afgelopen jaar.”