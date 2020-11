Bestel nu Surinaams Kerstbrood in Nederland

Het nieuwe Nederlandse bedrijf Surinaams Kerstbrood is afgelopen week begonnen met de online testverkoop van Fernandes kerstbroden uit Suriname. Die broden kunnen hier online besteld worden en worden vervolgens thuis afgeleverd. Ook zal er gebruik worden gemaakt worden van diverse Homerr afhaalpunten.

Surinaams Kerstbrood is een initiatief waarbij vanuit Nederland genoten kan worden van de typische kerststol waarmee vele Surinamers zijn opgegroeid. Het brood dat rijkelijk gevuld is met vruchten en kruiden is in Nederland rond de kerst vaak moeilijk te bestellen. Daar wilde Miquil Tjon Kon Fat, initiatiefnemer van SurinaamsKerstbrood.nl, verandering in brengen.

“Voor mij brengt Surinaams kerstbrood nostalgie met zich mee en denk ik aan de tijd dat ik in Suriname bij het Kerstontbijt met mijn gezin met een plakje kaas en boter de kerst in kon gaan. Die warme gevoelens wilde ik naar mensen in Nederland brengen, zodat iedereen zelf een kerstbrood uit Suriname kan ontvangen door het online te bestellen” aldus de initiatiefnemer. (Tekst loopt door onder foto)

Een blije klant…

Dit jaar zullen broden van Fernandes uit Suriname geïmporteerd worden. Ook zijn Surinaamse kerstbroden van Bakkerij Ashok uit Den Haag verkrijgbaar. Dit in de formaten groot en klein. Volgens Tjon Kon Fat was het nog best een opgave om de broden voordelig naar Nederland te halen.

“Vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen is het luchtvracht transportsysteem enigszins ontregeld, wat ook van invloed is op de bijkomende kosten. Tegelijkertijd houdt dit ons niet tegen om het Surinaams kerstbrood via deze weg naar Nederland te halen. We moeten tenslotte roeien met de riemen die we hebben en hopen op deze manier mensen te verblijden met een stukje nostalgie” zegt Tjon Kon Fat.

Bestellen kan op surinaamskerstbrood.nl