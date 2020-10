Personeel SLM voert actie en legt werk neer

De Bond van Personeel bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BP-SLM) heeft vandaag het werk neergelegd. De bond voert actie omdat haar eis, om de salarissen van personeel aan te passen aan de unificatie koers van SRD 14,29 voor de US dollar, niet wordt ingewilligd. Dat meldt Dagblad Suriname zojuist.

Het personeel heeft volgens haar CAO een zogenoemd gedollariseerd salaris, maar krijgt geen dollars in handen. Het salaris wordt omgerekend volgens de officiële bankkoers naar SRD en personeel krijgt dan Surinaamse Dollars in handen. Na de aanpassing van de unificatie koers van 7,52 naar 14,29 is het salaris echter niet aangepast.

Er zou hiervoor wel een overeenkomst bestaan. Waarnemend SLM directeur John Sandie is echter van mening dat er geen uitvoering gegeven kan worden aan deze eis. Aan de andere kant zegt SLM bondsvoorzitter Steven Samson tegen de krant dat de bond niet zal afwijken van de overeenkomst.

“De bond gaat in geen geval lager dan de huidige officiële koers. Het is ons recht. Volgens ons CAO worden de salarissen tegen de dollarkoers betaald. Dat is eenmaal zo in de luchtvaartsector” zegt Samson. De actie van vandaag is eenmalig en dient als signaal naar minister Albert Jubithana van TCT. Die zou gisteren met een reactie komen, maar deze bleef uit.