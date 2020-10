Dood gevonden man leidde zwerversbestaan, geen sprake van misdrijf

De man die vanmorgen dood werd gevonden aan de Doekhiweg Oost leidde een zwerversbestaan. Hij zou jarenlang aan de Doekhieweg onder een Kankantrieboom hebben geleefd. Volgens het Korps Politie Suriname is er geen sprake van een misdrijf, maar van een natuurlijke dood.

Een familielid, dat zich naar de plek had begeven, heeft de overleden man geïdentificeerd als broer. Het familielid gaf aan dat de man 10 jaar onder behandeling is geweest van een psychiater en geen vaste woon- of verblijfplaats had.

Volgens de Surinaamse politie zijn er geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde een natuurlijke dood vast. Het stoffelijk overschot is inmiddels afgestaan aan de familie.