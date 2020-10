Vp Brunswijk spreekt zoon van Santokhi toe middels videoboodschap

Een opmerkelijke videoboodschap vanmorgen van vice-president Ronnie Brunswijk gericht aan Richano Santokhi, de zoon van de Surinaamse president Santokhi. Richano was onlangs in het nieuws vanwege een voicenote die hij over zijn vader had ingesproken. Daarin uitte hij ondermeer forse kritiek op zijn stiefmoeder, first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry.

De president van Suriname zei gisteren op de persconferentie dat de voicenote inderdaad van zijn zoon is. “Ja het is inderdaad zijn voice. Er zijn goede gesprekken met hem hierover geweest. Het zijn zaken die zich in een privé sfeer voltrokken hebben. We zoeken naar oplossingen en praten ook binnen die privé sfeer” aldus Santokhi.

Vp Brunswijk zei hierover: “Intussen zijn de plooien tussen hem en zijn vader Z.E. Chan Santokhi gladgestreken. We zullen ons verder focussen op ons doel! Ons doel is Suriname redden!”

Hieronder de videoboodschap aan het adres van Richano Santokhi: