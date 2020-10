Man breekt in bij seniore burger en steelt z’n eten

De politie van het bureau Henar heeft op dinsdag 20 oktober de drugsverslaafde verdachte Mangar in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie. De man die een zwerversbestaan leidt, wordt verdacht van gekwalificeerde diefstal meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

In de nacht van maandag 19 oktober heeft hij uit de woning van een alleenstaande senioren burger een mobiele telefoon, twee pakken sigaretten en een staaflantaarn gestolen. Mangar heeft ook een deel van de benadeelde zijn eten opgegeten.

De benadeelde heeft Mangar zijn woning binnen zien komen via de voordeur. De deur was niet afgesloten. De benadeelde deed alsof hij sliep omdat hij bang was. Mangar is een drugsverslaafde die leidt. Hij ontkent dat hij de diefstal gepleegd heeft.

Manger is vaak met de politie en met de justitie in aanraking gekomen voor gepleegde diefstallen.