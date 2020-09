Automobilist knalt tegen EBS mast langs Oost-West verbinding

Kort na het ingaan van de avondklok vanwege de lockdown in Suriname, knalde deze auto tegen een elektriciteitsmast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het verkeersongeval gebeurde woensdagavond op de Oost-West verbinding ter hoogte van Krama Oil, nabij Peperpot City.

De bestuurder reed over de Oost-West verbinding richting Paramaribo en heeft daarbij mogelijk de controle over het stuur verloren. Het voertuig knalde tegen de mast waarbij er sprake moet zijn van een behoorlijk klap, getuige de beelden van de auto na het ongeval (foto).

De bestuurder zat alleen in het voertuig. Hij werd met zware verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor medische behandeling.

De exacte oorzaak is nog onbekend. De Surinaamse politie is op het moment van schrijven ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.