Autohandelaar nam voorschotten in ontvangst maar leverde auto’s niet

De 48-jarige autohandelaar Narindersing B. meer bekend als ‘Narinder’ is onlangs door rechercheurs van de afdeling Recherche Regio Midden op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. De man zou diverse klanten hebben opgelicht meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Zes benadeelden deden in de maand augustus van dit lopend jaar aangifte tegen Narindersing. Hij is eigenaar van een automarkt in het district Wanica. De verdachte heeft maanden geleden voorschotten op voertuigen ontvangen van de aangevers. Die voertuigen heeft hij nooit opgeleverd.

Toen de klanten het vermoeden kregen dat Narindersingh hun voor de gek hield, deden zij aangifte tegen hem van oplichting en/of verduistering. Narindersingh alias ‘Narinder’ is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld.

Het Korps Politie Suriname roept overige benadeelden op om in contact te treden met de afdeling Recherche Regio Midden op de telefoonnummers: 582200 of 582050 vanaf 07.00 tot en met 15.00 uur.