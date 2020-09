Automobilist let even niet op en knalt achterop motorfiets

De bestuurder van deze motorfiets in Suriname, kwam met de schik vrij nadat hij afgelopen zondag van achteren werd aangereden door een automobilist. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder van de grijze auto even niet zou hebben opgelet, omdat hij zich omkeerde en keek naar zijn vogel die op de achterbank was.

De motorfiets reed over de Thurkowstraat richting noord en wilde rechtsaf slaan naar de Jan Besar Sarno Rebostraat, toen hij van achteren werd aangereden door de auto die dezelfde kant op ging. De motorrijder wist zichzelf te redden door op de motorkap van de auto te springen.

Op wat schrammen na is hij met de schrik vrij gekomen. Zijn Yamaha kwam deels onder de auto terecht en heeft wel flinke schade opgelopen. De motorfiets wordt mogelijk total loss verklaard.