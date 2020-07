‘Olievondst stemt investeerders en beleggers in Surinaams onroerend goed tevreden’

Voor de Haagse vastgoedondernemer met Surinaams roots Mairan Sewtahal, komt het nieuws omtrent de 3e olievondst in Suriname als een welkome verrassing. “Investeerders en beleggers in onroerend goed kunnen opgelucht adem halen” aldus Sewtahal, die gespecialiseerd is in de handel in Surinaams onroerend goed.

De economische onstabiliteit in Suriname heeft veel investeerders volgens hem jaren op afstand gehouden. Daar hebben recent ook andere factoren een rol bij gespeeld zoals het coronavirus, hoge koersen en de verkiezingen waardoor men de kat uit de boom keek. Het aantreden van de nieuwe regering gaf al wat betere perspectieven zegt de ondernemer.

De vraag naar onroerend goed zal de komende tijd langzaam stijgen. “Bij de eerste olievondst zagen ze bij zijn bedrijf royalwonen.nl de vraag naar kavels, voornamelijk langs de kust, al stijgen. Kopers zoeken steeds vaker naar duurzame projecten zoals een ‘gated community project’. “Men wil toch investeren in waardevaste projecten, waarvan de infrastructuur duurzaam aangelegd is en waar vooral de veiligheid verzekerd is” zegt Sewtahal. Inmiddels kent Suriname vele ‘gated community’ projecten.



De verwachting is volgens hem dat vele grote investeerders Suriname straks ook enorm aantrekkelijk gaan vinden om te investeren. Zo zie je ook Turkse vastgoedontwikkelaars die interesse tonen in Suriname. De nieuwe regering zal de komende tijden moeten kijken naar nieuwe formules, om de vastgoed branche te reguleren.

“Een van de vraagstukken die een belangrijke rol kan spelen is het zogenoemde ‘appartementsrecht’. Daar zal juridisch naar gekeken moeten worden. Indien er een wet komt zal men bevoegd zijn recht op een stuk grond te splitsen in appartementsrechten. Het zal dan niet lang duren dat er in Suriname de eerste grote woontorens gebouwd worden” zegt Sewtahal.