‘Bonoe’ spullen in woning aangetroffen na brand

Het Korps Brandweer Suriname rukte vanmorgen rond 07.00u met drie bluswagens uit na een melding van brand in een woning aan de Prins Hendrikstraat, tegenover het Sint Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo. Daar aangekomen bleek het te gaan om een brand in een laagbouw woning van hout.

De brandweer constateerde een binnenbrand, die de inboedel bijna compleet verwoestte. Op het moment van de brand was er niemand in het huis. Er deden zich ook geen persoonlijke ongelukken voor.

Tijdens het blussen ontdekte de Surinaamse brandweer een partij ‘Bonoe‘ spullen zoals op onderstaande foto te zien is. Wat deze spullen in de woning deden, is niet duidelijk.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Hieronder ook een filmpje van de situatie ter plekke.