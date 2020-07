Politieauto beschadigd na klemrijden dronken vluchtende automobilist

Een politievoertuig is zaterdagochtend 18 juli beschadigd nadat agenten een dronken autobestuurder klemreden, op de hoek van de Kwattaweg en de Washingtonstraat. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Tijdens surveillance zag de politie de 33-jarige autobestuurder Awinash H. in zijn personenauto zig-zag over de weg rijden. Toen Awinash door had dat de politie hem tot stoppen wilde dwingen, deed hij er alles aan om dat niet te laten gebeuren.

Na een achtervolging door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en andere politie eenheden lukte het de politie omstreeks tien voor vier, om Awinash op boven genoemde kruising klem te rijden met het gevolg dat zijn auto in botsing kwam met een politievoertuig.

De dronkaard werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politie bureau Munder meldt de Surinaamse politie op haar website.