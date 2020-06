Achtste persoon in Suriname overleden aan coronavirus

De Surinaamse website Starnieuws meldt zojuist dat er vandaag weer een persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal doden in Suriname is hiermee gestegen naar 8. De teller op de officiële COVID-19 website is nog niet aangepast.

Volgens De Ware Tijd gaat het om een patient die op de Intensive Care-afdeling van het Wanica Streekziekenhuis werd verpleegd. Vanmiddag om 16.00u is er weer een persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam en wordt er wellicht meer bekend.

Zes van de inmiddels acht overleden personen zijn mannen en twee COVID-19 slachtoffers zijn vrouwen.

UPDATE – de teller is bijgewerkt. Er zijn in totaal 277 personen positief getest in Suriname. Daarvan zijn tot nu toe 72 genezen. 197 gevallen zijn actief en er zijn in totaal 8 doden gevallen. Het aantal mensen in quarantaine bedraagt 333: