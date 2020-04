Illegale goud opkoper in Suriname beroofd van geld en goud

Een illegale goud opkoper in Suriname is afgelopen vrijdag van een geldbedrag in Surinaamse dollar en een hoeveelheid ruw goud beroofd door drie gewapende criminelen. Tijdens de beroving heeft de 37-jarige benadeelde letsel opgelopen aan zijn mond meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Kort voor de beroving werd de benadeelde opgebeld door een man, die aangaf dat hij goud te verkopen had. Er werd een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten voor een drogisterij in de buurt bekend als Latour-2. Zoals afgesproken ging de benadeelde op vrijdagmiddag 24 april naar de locatie, alwaar hij twee mannen in een personenauto tegen kwam.

De benadeelde nam plaats in de auto om zaken te doen. Nadat de benadeelde in de auto zat kwam een derde man tevoorschijn die ook plaats nam in het voertuig. De mannen reden vervolgens weg met de benadeelde en bij die gelegenheid werd hij mishandeld en beroofd van zijn geld en zijn ruw goud.

Het goud had hij toevallig bij zich op dat moment. Na de beroving lieten de criminelen de benadeelde uitstappen in de Sakamonistraat waarna zij weg reden met de buit. Na de melding werd het gebied door de politie afgekamd en daarbij werd de auto waarin de criminelen reden, onbeheerd aangetroffen in de Sjoelbakstraat.

Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen door de politie. Het is verwachtbaar dat de politie binnen korte tijd zal kunnen overgaan tot het aanhouden van verdachten in deze zaak.

Volgens de politie brengt de illegale wijze waarop de benadeelde ruw goud opkoop en het langs de straat in een auto instappen met onbekende personen om zaken te doen, een risico met zich mee om. Dit geeft echter niemand het recht om deze illegale goud opkoper te beroven zegt de politie.

Als het gestolen goud terug is gevonden is het verwachtbaar dat het in beslag genomen zal worden door de politie, waarna het Surinaamse Openbaar Ministerie zal beslissen over de verdere afhandeling.