Autobestuurder ‘parkeert’ voertuig in goot

De bestuurder van deze auto ‘parkeerde’ zijn voertuig vanmiddag in een goot te Nickerie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een buitenlander, die vermoedelijk onder invloed van alcohol zou verkeren.

Het eenzijdig ongeluk vond zondagmiddag plaats rond 17.15u op de kruising van de St. Joseph straat en de Parabiersingweg, waar de man de controle over het stuur verloor. Hij eindigde samen met een dronken bijrijder in de goot.

Agenten van het Korps Politie Suriname waren snel ter plaatse en hebben de bestuurder meegenomen naar het bureau, om na te gaan of er ook echt alcohol in het spel was.