President Bouterse bij viering Chinees Nieuwjaar in Suriname

Vandaag werd ook in Suriname het Chinees Nieuwjaar gevierd. Het jaar van de rat heeft officieel zijn intrede gedaan. De Surinaamse president Desiré Bouterse bezocht de jaarlijkse viering van de Chinees-Surinaamse vereniging Kong Ngie Tong Sang in Paramaribo.

Het Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen. Het wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender.

De viering in Kong Ngie Tong Sang, dat in 1888 werd opgericht, was groots. Het geheel werd afgesloten met het afschieten van de pagara en een gezamenlijke maaltijd: