Bromfietser komt haastig op de weg en stuurt auto trens-in

Een bromfietser heeft vanmorgen rond 11.15u een personenauto in een trens langs de Tjon A Kietweg gestuurd. Dit nadat hij haastig uit een zijstraat op de weg kwam en de rijbaan van de aankomende auto doorkruiste.

Er ontstond een botsing met met als gevolg dat het voertuig in de trens belandde. De bromfietser raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname voor medische behandeling.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding van de aanrijding en stuurde de politie ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ook ingeschakeld om het voertuig uit de trens te takelen.