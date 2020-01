LVV start voorbereiding Farmer Field School in Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een Farmer Field School (FSS) in het district Saramacca. Boeren hebben op vrijdag 17 januari door middel van een presentatie, informatie gekregen over de Farmer Field School. Het doel van de Farmer Field School is voornamelijk gericht op de verbetering van de cassaveproductie en productiviteit in Suriname. Deze Farmer Field School zal komen te staan op Groningen-Saramacca.

Het project wordt samen uitgevoerd met de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), met donatie van de Caribbean Development Bank (CDB). De FFS gaat samen met de boeren het veld in te gaan en reikt hen zodoende tools aan. Naderhand worden de resultaten bekeken vanuit het perspectief van de trainer, om vervolgens samen met de boer eventueel verbeterend en oplossingsgericht te werk te gaan.

Nareen Gajadin, consultant aangetrokken door de FAO zal belast zijn met de training op de landbouw grond van de FFS in het district Saramacca. De eerste groep van cassave-telers hebben hun training gevolgd in het district Para, waarbij ze hun certificaten op 5 november vorig jaar hebben ontvangen. Volgens LVV-bewindsman Rabin Parmessar moet de verhoogde cassaveproductie in eigen land zorgen voor werkgelegenheid en meer inkomsten voor ondernemers.

Het ministerie bevordert samenwerkingen met verschillende partners zoals de FAO en andere internationale organisaties. Deze samenwerking moet ervoor zorgdragen dat de cassave-industrie zich verder ontwikkelt en hierdoor de economische groei als de agrarische ontwikkelingen in de Surinaamse dorpen worden ondersteund, meldt LVV.